Власти Режа ищут альтернативу проекта создания ТЭЦ с сетями за 3,5 млрд рублей

Строительство новой газотурбинной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и тепловых сетей за 3,5 млрд руб. в Реже (Свердловская область) «не может быть реализовано в существующих реалиях», рассказал в интервью «Ъ-Урал» мэр Евгений Чепчугов. По его словам, проект был направлен на стабильное обеспечение горячей водой микрорайонов Быстринский и Гавань. «В настоящее время от нас требуется найти альтернативу»,— подчеркнул он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание администрации Режа

Фото: Анастасия Сибирякова, Коммерсантъ Здание администрации Режа

Фото: Анастасия Сибирякова, Коммерсантъ

Мэрия Режа и «Единая теплоснабжающая компания г. Реж» («ЕТК г. Реж») заключили концессионное соглашение для модернизации системы теплоснабжения города в апреле 2020 года. Как тогда сообщали в региональном департаменте информационной политики, около 10 тыс. жителей Быстринского и Гавани обслуживал тепловой комплекс 1968 года постройки, который состоит из старой котельной и 40 км сетей с износом 80%.

Предполагалось, что в рамках концессии в городе построят современную газотурбинную ТЭЦ мощностью 90 Гкал/ч и полностью обновят сетевую инфраструктуру для перевода микрорайонов на закрытую систему теплоснабжения. На тот момент министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов заверил, что строительные работы начнутся уже в 2020 году и будут осуществляться за счет средств концессионера, областного и местного бюджетов без дополнительной нагрузки и повышения тарифов сверх допустимого уровня для потребителей.

Позже мэрия Режа обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с иском к «ЕТК г. Реж», в котором потребовала обязать компанию реализовать первый этап проекта по созданию и реконструкции объекта концессионного соглашения. Как следует из материалов суда, власти передали земельный участок площадью в 15 тыс. кв. м. в аренду организации для строительства газотурбинной ТЭЦ, однако ее представитель в ходе заседания сообщил, что по каждому мероприятию первого этапа работ «выполнено только проектирование».

В «ЕТК г. Реж» заявили об объективной невозможности начать возведение объекта в связи с тем, что в 2021 году в ЕГРН внесли сведения о зоне с «особыми условиями использования территории». Впрочем, суд возражения компании отклонил и полностью поддержал требования администрации города, указав, что срок действия концессионного соглашения составляет 30 лет с даты его заключения. «Сведения о снятии обременений, на которые ссылается ответчик, внесены в ЕГРН 30 января 2023. При таких обстоятельствах не могут быть признаны обоснованными доводы "ЕТК г. Реж" о том, что срок выполнения работ по соглашению не может считаться нарушенным»,— говорится в материалах суда.

В рамках дела «ЕТК г. Реж» подала встречный иск к мэрии Режа и заявила о задолженности администрации перед организацией в 519,9 млн руб. В компании пояснили, что с 2021 по 2024 годы власти должны были выплатить ей 720 млн руб., однако направили всего 200,7 млн руб. Суд решил удовлетворить частично требования организации.

Как следует из материалов суда, стороны подписали акты о выполнении мероприятий на общую сумму 351 млн руб., позже «ЕТК г. Реж» направила документ на 35,8 млн руб., однако мэрия не стала подписывать его и отправлять извещение об отказе. «При таких обстоятельствах работы считаются принятыми концедентом. Таким образом, концессионером выполнены, а концедентом приняты работы на общую сумму 386,8 млн руб.»,— говорится в материалах суда. В связи с тем, что мэрия ранее уже выплатила 200,7 млн руб., суд решил взыскать с администрации в пользу «ЕТК г. Реж» 186 млн руб.

Администрация Режа и «ЕТК г. Реж» не согласились с принятым судебным актом и направили апелляционные жалобы. В феврале 2026 года Семнадцатый арбитражный апелляционный суд постановил решение арбитражного суда Свердловской области оставить без изменения.

Василий Алексеев