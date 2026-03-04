Повторно объявлен тендер на строительство ТЭЦ в Шагонаре за 1,1 млрд рублей

ГБУ «Центр энергосбережения и перспективного развития при правительстве Республики Тыва» объявило тендер на строительство угольной котельной в городе Шагонаре. Стартовая цена контракта составила 1,1 млрд руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 20 марта, указывается на портале госзакупок.

Согласно конкурсной документации, мощность объекта должна составить 50 Гкал/ч. Котельную планируется разместить на ул. Магистральная, 13. Она должна быть оснащена двумя водогрейными котлами КВ-ТС-20-150 мощностью 20 Гкал/ч и одним КВ-ТС-10-150 мощностью 10 Гкал/ч. Уголь на объект будет поставляться с Каа-Хемского разреза. Средства на строительство будут выделены из федерального бюджета. Срок сдачи работ установлен до 1 мая 2028 года.

Как писал «Ъ-Сибирь», предыдущие торги по строительству котельной были объявлены в ноябре 2025 года. Тогда стартовая цена контракта составляла 1,06 млрд руб. Аукцион не состоялся в связи с тем, что на участие в закупке была подана только одна заявка.

В марте 2024 года Кызылский горсуд по иску прокуратуры обязал ГУП УК ТЭК-4 построить новую котельную в Шагонаре, где утром 6 марта 2024 года произошли взрыв и пожар. С заявлением надзорное ведомство обратилось еще в 2023 году, после того как выяснилось, что котельная находится в неудовлетворительном состоянии. В результате взрыва населенный пункт остался без тепла и электроэнергии. 15 сотрудников предприятия были госпитализированы, один из них впоследствии скончался.

Александра Стрелкова