В ЯНАО за год реабилитацию в социальных центрах прошли свыше 150 участников СВО

В центрах социального обслуживания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) прошли реабилитацию более 150 участников специальной военной операции (СВО), сообщили в правительстве региона.

Центры реабилитации есть в Салехарде, Ноябрьске, Новом Уренгое, Лабытнанги, Надыме. Там вернувшиеся из зоны СВО военнослужащие могут поправить физическое и психическое здоровье, а также получить юридические и психологические консультации. «Мне нужна была помощь, в том числе психологическая, чтобы адаптироваться к мирной жизни. Очень помогло общение с психологом и назначенный ею комплекс "Комбатант". После сеансов уходила тревога. Реально начал мыслить позитивнее»,— сказал Владимир Горлов, который обратился к специалистам почти сразу после возвращения с СВО.

В январе 27 специалистов в Салехарде прошли курсы повышения квалификации в рамках проекта школы психологического сопровождения «Свои. Близкие». Это было необходимо для работы в центрах социальной защиты по сопровождению членов семей участников СВО.

Ирина Пичурина