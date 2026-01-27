На Ямале началось обучение психологов центров соцзащиты семей участников СВО

В Салехарде 27 специалистов 26-31 января будут проходить курсы повышения квалификации в рамках проекта школы психологического сопровождения «Свои. Близкие». Это необходимо для работы в центрах социальной защиты по сопровождению членов семей участников специальной военной операции (СВО), сообщили в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В ходе обучения сотрудники центров подробно узнают об изменениях в психике человека, который побывал в зоне боевых действий, и посттравматических стрессовых расстройствах. Им расскажут об основах психологической помощи бывшим военнопленным, ранениях и ампутациях, а также о методах работы с родственниками бойцов. На занятиях будут разбираться практические кейсы.

После обучения психологи смогут объяснить семьям участников СВО, как правильно общаться с людьми, которые вернулись из зоны боевых действий, помогать им справиться с травмами и стрессами, адаптироваться к мирной жизни.

Обучение организовано институтом правительства ЯНАО совместно с Международным институтом процесс-ориентированной психологии и психотравматологии. Идейным вдохновителем и лидером школы психологического сопровождения является супруга бойца СВО Ирина Щеглова. «Такие встречи нужны не только семьям погибших, но и тем, чьи родные сейчас идут защищать Родину. Это очень тяжело эмоционально, начинается совсем другая жизнь и другая дорога. Если в чьей-то семье случится горе, психологи сумеют поддержать, повлиять на внутреннее состояние, чтобы можно было идти дальше»,— рассказала о проекте Ирина Щеглова.

Ирина Пичурина