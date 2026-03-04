«Россети Новосибирск» направят 9 млрд рублей на развитие электроснабжения

4 марта 2026 года в Правительстве Новосибирской области состоялось заседание отраслевого совета министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона, где обсудили итоги работы в 2025 году и перспективы развития энергосистемы.

В мероприятии приняли участие представители органов власти и отраслевых предприятий Новосибирской области. С докладом о результатах реализации ключевых проектов системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО) региона выступил генеральный директор «Россети Новосибирск» Дмитрий Шароватов.

Он отметил, что компания обслуживает большую часть электросетевого комплекса области, ежегодно наращивая производственные активы в рамках консолидации. И, несмотря на имеющийся физический износ электротехнического оборудования, по итогам 2025 года удалось добиться устойчивого снижения аварийности – на 18 % по сравнению с предыдущим периодом. Позитивную динамику обеспечила реализация масштабного комплекса мероприятий в рамках инвестиционной деятельности и программы технического обслуживания и ремонта электросетевых объектов компании.

В 2025 году «Россети Новосибирск» ввели в эксплуатацию почти 500 км линий электропередачи (ЛЭП) и 233 МВА трансформаторной мощности на подстанциях различного класса напряжения, направив на эти цели 6,3 млрд рублей. Кроме того, отремонтированы четыре силовых трансформатора и 105 трансформаторных подстанций, заменены более 2 000 опор ЛЭП и реализованы другие целевые мероприятия.

«Наша задача на 2026 год – закрепить достигнутые результаты и продолжить планомерную модернизацию сетевой инфраструктуры, – подчеркнул Дмитрий Шароватов. – На текущий год запланировано 6,8 млрд рублей инвестиций и 2,2 млрд рублей финансирования ремонтной программы. Суммарно в 2026 году мы направим почти 9 млрд рублей на техническое обслуживание и развитие электросетей региона».

Реализация производственных программ позволяет обеспечить не только надежное электроснабжение, но и повышение доступности технологического присоединения к электрическим сетям новых потребителей. По состоянию на 1 января 2026 года дефицита электрической мощности в регионе нет – резерв свободной мощности на подстанциях «Россети Новосибирск» превышает 1 318 МВт. Ряд ограничений по подключению новых потребителей имеется в зоне Новосибирской агломерации, но над решением этого вопроса компания уже работает.

За отчетный период исполнено более 6 100 договоров технологического присоединения суммарной мощностью порядка 323 МВт. По новым договорам структура смещается в сторону более крупных и энергоемких объектов. К электросетям компании подключается меньшее количество заявителей, но с большей суммарной мощностью. Это проекты регионального и федерального значения, которые обеспечат новые рабочие места, развитие промышленности и научного потенциала области. Среди них – молочный завод в Маслянинском районе, экопромышленный парк в Верх-Туле, центр доклинических исследований и новый корпус ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», а также жилой комплекс «Счастье в Кольцово».

Генеральный директор «Россети Новосибирск» резюмировал: «Перед нами стоит двойная задача: с одной стороны, эффективно использовать существующий резерв мощности в районах с избыточной инфраструктурой, с другой – обеспечить ускоренное развитие сетей в зонах активного роста потребления. Именно такой сбалансированный подход позволит обеспечить устойчивое пространственное развитие Новосибирской области и надежное электроснабжение потребителей в долгосрочной перспективе».

Наряду с планомерной работой по модернизации оборудования и консолидации электросетевых объектов для повышения надежности электроснабжения, компания ставит основной целью на 2026 год подготовку к заключению с Правительством Новосибирской области регуляторного соглашения, которое позволит комплексно решать задачи по развитию электросетевого комплекса региона.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

