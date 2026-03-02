Суд отказался отстранять от работы руководство ОЭЗ «Липецк»

Грязинский горсуд Липецкой области отказал в удовлетворении ходатайства регионального УМВД об отстранении от должности генерального директора особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк» Александра Базаева, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Решение вступило в законную силу, следует из материалов, с которыми ознакомился «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствие настаивало на том, что обвиняемый может оказать воздействие на лиц из числа сотрудников ОЭЗ, подлежащих допросу в качестве свидетелей по уголовному делу. Оно было возбуждено в ноябре прошлого года. Его суть в УМВД не комментируют, однако из пресс-релиза суда о деле стало известно, что в его основу легли обстоятельства заключения в 2024 году контракта между ОЭЗ и ее дочерней компанией ООО «Индустриальные технологии» договора на расчистку производственной площадки. Как считает следствие, работы были выполнены заранее, а деньги похищены. Сумма ущерба, согласно сообщению суда, превышает 1 млн руб.

В конце ноября суд назначил господину Базаеву и гендиректору ООО «Индустриальные технологии» Антону Болгову меру пресечения в виде запрета определенных действий. 3 декабря им было предъявлено обвинение. Позже УМВД подало в суд ходатайство о заключении господина Базаева под стражу, но почти сразу же его отозвало.

Отказываясь отстранять гендиректора ОЭЗ от должности, суд посчитал, что мера пресечения не позволит ему повлиять на свидетелей. Кроме того, с 9 декабря полномочия по оперативному управлению экономзоной переданы первому замгендиректора Андрею Дождикову, что указывает на невозможность такого влияния.

Также Грязинский горсуд отказался отстранять от должности гендиректора ООО «Индустриальные технологии» Антона Болгова и техдиректора ОЭЗ Наталью Коблякову. Последняя не упоминалась в пресс-релизе суда, но, по всей видимости, тоже является фигурантом уголовного дела.

Сергей Толмачев