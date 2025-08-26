Книжный фестиваль «Красная строка» посетили 72 тыс. человек

Международный книжный фестиваль «Красная строка» посетили около 72 тыс. человек, об этом сообщили организаторы - команда Ural Music Night. В прошлом году это число составляло 63 тыс. человек.

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Фестиваль прошел в Екатеринбурге с 22 по 24 августа уже в третий раз. На основной площадке в Историческом сквере для зрителей организовали свыше 170 мероприятий. В фестивале приняли участие около 150 издательств, а с лекциями, мастер-классами и презентациями и выступили и более 100 экспертов. Хедлайнерами стали Дарья Донцова, Евгений Водолазкин, Наталья Керре, Павел Крашенинников, Анастасия Завозова и многие другие.

«Отличительная особенность фестиваля "Красная строка" — у нас серьезная музыкально-литературная программа. Например, в Музее изобразительных искусств была представлена программа "В начале было Слово...". Также состоялось выступление "Другого оркестра" с концертом "По волне моей памяти"», — отметил директор фестиваля «Красная строка» Евгений Горенбург.

Темой фестиваля в этом году стало «Место силы». Главные сцены назывались «Притяжение» и «Орбита», лектории— «Человек», «Загадка», «Магнит», «Родина», «Текст», «Корни», а шатер мастер-классов — «Практика».

География участников охватила не только регионы России, но и Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Впервые в фестивале приняла участие Белорусская ассоциация книготорговли, представленная компанией «Макбел».

На главной сцене прошла 25-я церемония вручения премии «Книга года» — в конкурсе участвовали 26 издательств с 102 книгами. Издательский дом «Коммерсантъ-Урал» победил в номинации «Лучшее корпоративное издание»в конкурсе «Книга года» за книгу «Личность в мантии».

«Сегодня в Екатеринбурге уделяется большое внимание ренессансу библиотечного дела и книги, как главному герою любой библиотеки. Этот фестиваль пришелся очень кстати для наших стратегических инициатив и даже задает их»,— подчеркнул директор департамента культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков.

Полина Бабинцева