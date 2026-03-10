Cкидка 15% на гормональные исследования в лабораториях KDL
Гормоны управляют каждым процессом в организме: от обмена веществ и репродуктивной функции до настроения и уровня энергии. Незначительные отклонения в гормональном фоне способны кардинально изменить качество жизни — и нередко остаются незамеченными годами.
Лабораторная служба KDL запускает акцию на комплексные гормональные исследования. С 1 февраля по 5 мая 2026 года вы можете пройти диагностику со скидкой 15% и получить чёткую картину состояния своего здоровья.
Не игнорируйте симптомы — они могут говорить о гормональном дисбалансе
Когда стоит проверить гормоны?
Симптомы гормонального дисбаланса у женщин:
- Нерегулярный цикл и проблемы с зачатием
- Перепады настроения, тревожность, депрессия
- Выпадение волос или избыточный рост волос на теле
- Акне, угревая сыпь
- Резкое изменение веса без видимых причин
- Хронический упадок сил и нарушения сна
Признаки проблем с гормонами у мужчин:
- Снижение либидо и общей энергии
- Проблемы с эрекцией
- Уменьшение мышечной массы при росте жировой
- Раздражительность и перепады настроения
- Снижение концентрации и памяти
- Быстрая утомляемость, нарушения сна
Сдайте анализы на гормональный профиль прямо сейчас.
Пройдите обследование в удобное время в одном из медицинских офисов KDL.
Скидка 15% действует с 1 февраля по 5 мая 2026 года на весь спектр гормональных исследований.
ООО «КДЛ ДОМОДЕДОВО-ТЕСТ»
Реклама