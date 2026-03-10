Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Cкидка 15% на гормональные исследования в лабораториях KDL

Гормоны управляют каждым процессом в организме: от обмена веществ и репродуктивной функции до настроения и уровня энергии. Незначительные отклонения в гормональном фоне способны кардинально изменить качество жизни — и нередко остаются незамеченными годами.

Фото: сгенерировано нейросетью

Лабораторная служба KDL запускает акцию на комплексные гормональные исследования. С 1 февраля по 5 мая 2026 года вы можете пройти диагностику со скидкой 15% и получить чёткую картину состояния своего здоровья.

Не игнорируйте симптомы — они могут говорить о гормональном дисбалансе

Когда стоит проверить гормоны?

Симптомы гормонального дисбаланса у женщин:

  • Нерегулярный цикл и проблемы с зачатием
  • Перепады настроения, тревожность, депрессия
  • Выпадение волос или избыточный рост волос на теле
  • Акне, угревая сыпь
  • Резкое изменение веса без видимых причин
  • Хронический упадок сил и нарушения сна

Признаки проблем с гормонами у мужчин:

  • Снижение либидо и общей энергии
  • Проблемы с эрекцией
  • Уменьшение мышечной массы при росте жировой
  • Раздражительность и перепады настроения
  • Снижение концентрации и памяти
  • Быстрая утомляемость, нарушения сна

Сдайте анализы на гормональный профиль прямо сейчас.

Пройдите обследование в удобное время в одном из медицинских офисов KDL.

Скидка 15% действует с 1 февраля по 5 мая 2026 года на весь спектр гормональных исследований.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ООО «КДЛ ДОМОДЕДОВО-ТЕСТ»

