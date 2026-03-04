Колыванский камнерезный завод получит от Алтайского края 52 млн рублей

Объем госзаказа для АО «Колыванский камнерезный завод им. Ползунова» в 2026 году составляет 30 млн руб. Об этом сообщил председатель комитета законодательного собрания Алтайского края Игорь Панарин в ходе пресс-конференции на сайте регионального парламента.

По данным депутата, еще 22 млн руб. предприятие получит из бюджета на продолжение модернизации. «Уже приобретены новые станки, в том числе плоскошлифовальный, ЧПУ-фрезер для объемных элементов и камнекольный станок для новых видов продукции, например, брусчатки»,— рассказал он о ходе технического переоснащения.

Камнерезный завод в Колывани был построен в 1802 году. В Эрмитаже находятся 89 работ его мастеров. Предприятие принадлежит региону. Согласно «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году АО получило чистый убыток в размере 14,8 млн руб. По данным Игоря Панарина, по итогам 2025 года «завод сработал в плюс, увеличив объем выпущенной продукции практически в два раза».

Валерий Лавский