«Ведомости»: у нескольких депутатов Госдумы заблокировали аккаунты на iPhone

У трех депутатов Госдумы возникли проблемы с доступом к аккаунтам на iPhone, рассказали они «Ведомостям». Один из парламентариев получил уведомление о блокировке при попытке оплатить подписку, второму аналогичное сообщение от Apple пришло «спонтанно».

Как отмечает издание, депутаты предпочитают говорить о блокировке аккаунтов на iPhone анонимно. Единственным из них, публично признавшим получение такого уведомления от Apple, был экс-глава «Роскосмоса», сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. 11 февраля он написал в Telegram, что получил соответствующее письмо «на старую заброшенную почту». В нем сказано, что «данные вашей личности полностью или частично совпадают с данными одной или нескольких сторон из списка лиц, находящихся под санкциями правительства США или другого правительства». Пользователю предлагалось подтвердить личность и загрузить копию паспорта или другого удостоверения с фото и датой рождения.

«Я продукцией Apple никогда не пользовался, не нравится. И всем всегда объяснял, что это чисто шпионское оборудование... Против ублюдков из Apple я бы санкции ввел. Не они должны нам запрещать покупать их товары, а мы на дух не должны переносить присутствие этого гнилого яблока на своей земле»,— прокомментировал господин Рогозин.

Из-за боевых действий на Украине Apple прекратила продажи в России. В 2023 году в рамках санкций был запрещен импорт смартфонов, разработанных в США, дороже $300. В конце 2025 года Apple пригрозила своим партнерам-ритейлерам из Индии штрафами за продажу устройств в третьи страны.