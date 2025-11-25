Apple присмотрит за продажами iPhone

С поставками iPhone в Россию могут возникнуть трудности. Все из-за того, что Apple пригрозила своим партнерам-ритейлерам из Индии штрафами за продажу устройств в третьи страны. По данным портала MoneyControl, санкции последуют при активации новых моделей смартфонов с иностранными сим-картами в течение 90 дней после покупки. Самое пристальное внимание, как следует из информационной рассылки для партнеров, будет уделяться продажам iPhone 17-й серии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Правила Apple предусматривают, что допустившая нарушения торговая точка, помимо штрафов, может лишиться партнерского разрешения на продажи. И если это так, то цены на iPhone в России могут вырасти уже в ближайшее время, отметил директор по стратегическому развитию компании «АРБ Про» Роман Копосов: «Apple ужесточает политику своей собственной дистрибуции в те страны, где корпорация официально не представлена. Поскольку сейчас достаточно весомая часть производства перенесена в Индию, то в компании взялись как раз за ритейлеров в республике, чтобы полностью их контролировать. То есть за несанкционированные продажи в другие страны им грозят достаточно большие штрафы, потому что фактически любой произведенный телефон можно отследить с точки зрения активации его сим-карты и расположения в конкретной локации. Это в принципе нормальный, адекватный бизнес-подход. То есть корпорация не хочет, чтобы оптом продавал кто-либо еще, особенно если речь о тех государствах, где Apple официально не представлена. Поскольку для нее Россия — не основной рынок, 3-5%, то она может себе это позволить.

При этом какие-то лазейки 100% будут, но вот как раз цены действительно пойдут вверх».

Помимо России, в группе риска — страны Африки и Ближнего Востока, обратил внимание главный редактор сайта ITZine.ru и автор подкаста ForGeeks Сергей Кузнецов: «Больше устройств ввозится со стороны Объединенных Арабских Эмиратов и Японии. В Индии сейчас одни из самых дешевых телефонов, поэтому компании запускают там довольно бюджетные модели или стараются сделать цены на них ниже, чем во всем мире. Мне кажется, Apple пытается перестраховаться и сделать так, чтобы люди не покупали iPhone там не только для перепродажи в Россию, но и также в Китай и в другие страны, где смартфоны стоят дешевле, а налоги выше. Такую же историю мы видим и в PlayStation Store: если у вас нет местной карты и аккаунта, то совершить покупку в турецком или индийском "магазине" будет невозможно. Sony, например, смотрит довольно пристально за этими учетными записями. Известны случаи, когда они блокировались в Турции и Индии как раз для того, чтобы люди не обходили историю с ценами».

Альтернативные пути поставок iPhone на российские площадки есть, а пока ужесточения политики Apple на продажах никак не сказались, рассказал управляющий партнер сетевого ритейлера электроники «Дубайский Экспресс» Никита Терехов: «Если возникнут перебои с одними индийскими версиями, то я уверен, что их компенсируют поставки с других рынков. Объем импорта в ноябре практически удвоился до рекордных 40-50 тыс. устройств. В целом по 17-й серии пока не наблюдается глобальный дефицит, что уже сказалось, кстати, на оптовых ценах: они не снизились так быстро, как это было в прошлом году. Ожидаем стабилизации ближе к концу 2025-го. Международные ритейлеры не контролируют судьбу проданных гаджетов, штрафы в их отношении выглядят маловероятными.

В случае серьезного ужесточения мер со стороны Apple устройства, скорее всего, будут активироваться внутри Индии и по-прежнему экспортироваться в другие страны».

Детальной статистики о продажах последнего поколения iPhone в России пока нет. На этом фоне «М.Видео», один из крупнейших продавцов на российском рынке, сообщил о резком увеличении спроса на восстановленные смартфоны. Именно за счет iPhone предыдущих поколений эта категория год к году выросла на 160% в штуках и на 140% — в выручке.

Станислав Крючков