В Омске будут судить группу майнеров, похитившую электричество на 12 млн рублей

Управление СКР по Омской области завершило расследование дела преступной группы, занимавшейся хищением электроэнергии для майнинга криптовалюты. Один из ее участников заключил соглашение о сотрудничестве, и суд над ним пройдет отдельно, сообщила официальный представитель управления Лариса Болдинова.

По версии следствия, группа, насчитывавшая пять участников, действовала с февраля 2022-го по апрель 2024 года и занималась незаконным майнингом цифровой валюты. Одну из ключевых ролей в ней играл начальник электрического цеха структурного подразделения «ТЭЦ-4» АО «ТГК-11». Он, установило расследование, организовал работу оборудования для майнинга, расположив его в вагончиках по улице Комбинатской, подключение к сетям для бесперебойной передачи электроэнергии, а также принимал меры к сокрытию совершаемого хищения тока. За это он ежемесячно получал от 15 до 35 тыс. руб., а всего ему было выплачено 525 тыс. руб.

Как рассказали в прокуратуре, в результате незаконного потребления электроэнергии АО «ТГК-11» был причинен ущерб на сумму более 12,3 млн руб. Для его возмещения наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью свыше 13 млн руб.

Илья Николаев