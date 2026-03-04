В Иране нет интернета более 84 часов

Иран остается без доступа к интернету более 84 часов. Об этом свидетельствуют данные международной службы мониторинга интернета NetBlocks.

«Доступ к открытому интернету является жизненно важным в кризисные времена, и отключение интернета демонстрирует пренебрежение к праву граждан оставаться в курсе событий и участвовать в формировании будущего своей страны»,— указано в сообщении сервиса.

Интернет в Иране пропал 28 февраля, когда США и Израиль нанесли по нему удар. В ответ иранские вооруженные силы ударили по израильской территории и американским военным базам в странах Ближнего Востока. Во время атаки погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Телеканал Iran International со ссылкой на источники сообщил, что новым лидером страны стал его сын.