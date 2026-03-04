В Абакане за 117 млн рублей продано право аренды участка под жилую застройку

Строительная компания «МЖФ г. Абакана» в ходе торгов получила право аренды земельного участка площадью 6,3 тыс. кв. м, расположенного по ул. Маршала Жукова. Согласно электронной документации, на участие в торгах поступила лишь одна заявка, в связи с чем торги признаны несостоявшимися.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Договор с застройщиком заключен сроком на 8,8 лет по начальной стоимости лота — 117,6 млн руб. Территория входит в зону среднеэтажной жилой застройки, частично расположена в границах приаэродромной зоны. На участке расположены опоры освещения, сети инженерно-технического обеспечения и объекты электросетевого хозяйства.

НО «МЖФ г. Абакана» зарегистрирована в Абакане в 1995 году, основной профиль — строительство жилых и нежилых зданий. По данным Rusprofile, в 2024 году выручка компании составила 3,3 млрд руб., что на 7,4% ниже показателя 2023 года. Чистая прибыль также снизилась на 23,2% до 470 млн руб. Согласно информации «ДОМ.РФ», всего девелопером построено 24 жилых многоквартирных дома общей площадью 69,4 тыс. кв. м.

Лолита Белова