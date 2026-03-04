В Катаре задержали десять человек по подозрению в работе на КСИР

Службы безопасности Катара задержали две ячейки из десяти человек, которых подозревают в связях с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), сообщает катарское госагентство QNA. Семерым из задержанных предъявлены обвинения в шпионаже в пользу КСИР, троим — в подготовке диверсий с БПЛА в эмирате. Все они признали вину.

Задержания провели «в рамках продолжающихся усилий по обеспечению безопасности и стабильности страны», пишет агентство. По версии правоохранительных органов, семеро предполагаемых шпионов собирали разведывательную информацию о «жизненно важной и военной инфраструктуре страны». У задержанных нашли координаты секретных объектов и сооружений, а также средства связи и технологическое оборудование. Они признались в связях с КСИР и заявили, что им было поручено «заниматься шпионажем и вести подрывную деятельность».

США и Израиль 28 февраля начали операцию против Ирана. В ответ Иран начал наносить удары по Израилю и американским военным базам в странах Ближнего Востока. Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия заявили о планах ответить на удары со стороны Ирана.

