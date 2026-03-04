Офис ЦРУ в Эр-Рияде поврежден при ударе БПЛА

Во время удара беспилотников по зданию посольства США в Саудовской Аравии 3 марта был поврежден офис ЦРУ в Эр-Рияде, утверждают источники The Washington Post, Reuters и CNN. По словам собеседников СМИ, пострадавших нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AFP Фото: AFP

По предварительной информации Washington Post, офис ЦРУ в Эр-Рияде попал под удар иранского беспилотника. Правительства США и Саудовской Аравии ранее заявляли об атаке двух БПЛА Ирана по зданию посольства Вашингтона в Эр-Рияде. Информацию о повреждении офиса ЦРУ власти двух стран не подтверждали.

Офис ЦРУ в Саудовской Аравии находится на верхнем этаже здания посольства. Это одно из крупнейших отделений спецслужбы на Ближнем Востоке. Масштаб разрушений пока неясен. Самому зданию посольства «нанесен значительный ущерб», сказал собеседник CNN. Власти Саудовской Аравии сообщали о пожаре на территории диппредставительства.

Кроме того, удару двух иранских БПЛА подвергся офис ЦРУ в Ираке, сообщил CBS News со ссылкой на источники в американской разведке и в регионе. По их информации, в этот момент в офисе не было граждан США.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию в Иране. При атаке погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи и десятки иранских командиров и высокопоставленных политических деятелей. Исламская Республика стала наносить ответные удары по объектам США и Израиля в регионе.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Противники Тегерана спускаются с небес на землю».