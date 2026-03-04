Axios: Трамп и Нетаньяху договорились начать иранскую операцию 23 февраля

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 23 февраля провели телефонный разговор, во время которого приняли окончательное решение о начале войны с Ираном. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, во время телефонного разговора Биньямин Нетаньяху сообщил Дональду Трампу, что утром 28 февраля верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и его советники соберутся в одном месте. Израильский премьер тогда заявил, что это позволит убить их одним ударом, сообщили три источника.

Дональд Трамп уже склонялся к нанесению удара по Ирану, однако до разговора с Биньямином Нетаньяху не определился с датой начала военных действий, уточняет Axios. США и Израиль рассматривали возможность начала операции на неделю раньше, однако отложили ее по различным соображениям, включая плохую погоду, пояснили собеседники издания.

Американские чиновники рассказали, что накануне начала боевых действий Дональд Трамп принял «сознательное решение» не «сосредотачиваться на Иране чрезмерно», чтобы не спугнуть Али Хаменеи перед тем, как нанести удар. Президент США «постоянно оценивал» два варианта — решение конфликта с Ираном мирным и военным путями.

26 февраля зять президента США Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф позвонили из Женевы после многочасовых переговоров с иранцами и сообщили, что переговоры зашли в тупик. В тот же день ЦРУ полностью подтвердило данные Биньямина Нетаньяху о запланированном утреннем собрании иранских властей, добавляет Axios. Окончательный приказ о нанесении удара по Ирану Дональд Трамп дал днем 27 февраля, отметили источники.

Утром 28 февраля США и Израиль ударили по Ирану. В боевых действиях участвуют более 50 тыс. военнослужащих США. Как говорил глава Центрального командования вооруженных сил США Брэд Купер, с начала военной операции американские военные нанесли удары по более чем 2 тыс. целей. Иран в ответ на военные действия начал наносить удары по Израилю и американским военным базам в странах Ближнего Востока.

