В Брянской области поврежден поезд при ударе БПЛА

Электропоезд поврежден в поселке Суземка Брянской области при ударе дронов-камикадзе ВСУ. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. По его словам, пострадавших нет.

При ударе была повреждена кабина машиниста. На месте работают оперативные и экстренные службы. Движение поездов не нарушено, написал господин Богомаз в Telegram-канале.

По данным Минобороны России, в ночь на 4 марта сбиты 32 беспилотника над Волгоградской, Ростовской, Белгородской, Астраханской и Курской областями. Об уничтожении БПЛА над Брянской областью ведомство не отчитывалось.