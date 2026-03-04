Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Силы ПВО за ночь сбили над Россией 32 БПЛА

В период с 23:00 мск 3 марта до 7:00 4 марта средства ПВО перехватили и уничтожили 32 беспилотника самолетного типа над пятью российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, 21 БПЛА сбили над Волгоградской областью, по четыре — над Ростовской и Белгородской областями, два — над Астраханской областью, один — над Курской областью.

В Ростовской области атаки отражены в Миллеровском и Тарасовском районах. В результате падения обломков БПЛА на территорию строящейся базы отдыха частично повреждено нежилое помещение. Никто не пострадал, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.

