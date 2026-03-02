Хоккеисты «Ижстали» обыграли пермский «Молот» в рамках заключительного выезда

Хоккейный клуб «Ижсталь» одержал победу над пермским «Молотом» со счетом 4:2 в рамках крайнего выездного матча регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Игра прошла 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба ижевского коллектива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Ижсталь» Фото: ХК «Ижсталь»

«Дерби “Ижсталь” — “Молот” — это всегда бескомпромиссная, где-то ожесточенная игра, в которой никто не хотел уступать. Нам, скажем так, сегодня больше повезло. Забили свои моменты. Силу “Молота” мы знали, тщательно готовились. Ребята справились с тем заданием, которое было поставлено на игру»,— сказал на пресс-подходе главный тренер «сталеваров» Рамиль Сайфуллин. Он также отметил, что 10-дневный перерыв помог команде отдохнуть, потренироваться и прийти «свежими» на матч.

Сейчас «Ижсталь» занимает 9-ю строчку в таблице ВХЛ. У команды в активе 70 очков. Уже завтра, 3 марта, у команды состоится крайний выездной матч «регулярки». «Сталеварам» предстоит столкнуться с кирово-чепецкой «Олимпией».

Напомним, в последнем матче выездной серии ижевский коллектив уступил саратовскому «Кристаллу» со счетом 2:3.

Владислав Галичанин