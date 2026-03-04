В Тюмени зимой объем снега значительно превысил месячные нормы

Прошедшей зимой в Тюмени выпавший объем снега значительно превысил нормы каждого зимнего месяца, сообщили в городской администрации. За этот период дорожные службы вывезли на полигоны 3,6 млн куб. м снега.

Всего за три месяца в городе выпало 97 мм снега при общей норме 63 мм. В декабре этот объем составил 39 мм (150% от нормы), в январе — 31 мм (145%), а в феврале — 27 мм (171%)

«Если вывезенное в этом сезоне количество осадков перевести в стандартные ж/д вагоны, то получится порядка 45 000 полувагонов. Их протяженность составит 626 км. Это примерное расстояние до Омска, Кунгура или Нягани»,— сказано в сообщении.

По данным МЧС Тюменской области, на юге региона с 4 по 6 марта ожидаются аномальные холода: температура воздуха будет ниже климатической нормы на 10°. В Тюмени в этот период ожидается от -10° до -12°, ночью — до -29°.

Ирина Пичурина