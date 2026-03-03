Тюменскую область ждут аномальные холода

На юге Тюменской области с 4 по 6 марта ожидаются аномальные холода, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Температура воздуха будет ниже климатической нормы на 10 градусов.

По данным Гидрометцентра, в Тюмени в этот период ожидается от -10 до -12 градусов, ночью — до -29. В Тобольске температура ночью составит до -31 градуса, днем — до -14.

«Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте рекомендации специалистов!»,— говорится в сообщении. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций просят обращаться по номеру 112.

Анна Капустина