Сменился начальник МУП «Новосибирский метрополитен»
Максим Серебренников возглавил МУП «Новосибирский метрополитен» с 4 марта. О кадровом приказе начальника департамента транспорта мэрии Павла Ивахненко сообщил пресс-центр городской администрации.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Согласно сообщению, выпускник Томского техникума железнодорожного транспорта и Омского государственного университета путей сообщения Максим Серебренников пришел на работу в метрополитен в 2014 году. В 2025 году он был назначен первым заместителем начальника МУПа.
Господин Серебренников сменил на посту начальника метрополитена Аркадия Чмыхайло, который руководил предприятием с 2017 года.