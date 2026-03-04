Сменился начальник МУП «Новосибирский метрополитен»

Максим Серебренников возглавил МУП «Новосибирский метрополитен» с 4 марта. О кадровом приказе начальника департамента транспорта мэрии Павла Ивахненко сообщил пресс-центр городской администрации.

Согласно сообщению, выпускник Томского техникума железнодорожного транспорта и Омского государственного университета путей сообщения Максим Серебренников пришел на работу в метрополитен в 2014 году. В 2025 году он был назначен первым заместителем начальника МУПа.

Господин Серебренников сменил на посту начальника метрополитена Аркадия Чмыхайло, который руководил предприятием с 2017 года.

Валерий Лавский