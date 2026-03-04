В Красноярске осудят иркутянина за стрельбу в центре города

Центральный райсуд Красноярска рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Иркутской области, который устроил стрельбу в центре города. Ему предъявлены обвинения в покушении на убийство из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30, и ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ), сообщает краевая прокуратура.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным следствия, в декабре 2025 года возле заведения Leps Bar между фигурантом дела и местным жителем произошел конфликт из-за незнакомой девушки, который продолжился около гостиницы «Красноярск». После потасовки иркутянин отправился в свой номер, где взял пистолет и вернулся на место потасовки.

Злоумышленник встретил обидчика рядом с подземной парковкой на ул. Перенсона и выстрелил ему в ногу. Когда пострадавший попытался скрыться на подъехавшем такси, житель Приангарья выстрелил в автомобиль.

Пуля пробила крыло и стойку машины, после чего завязалась драка. О происшествии в полицию сообщил таксист, после чего правоохранители задержали дебоширов.

Александра Стрелкова