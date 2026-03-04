МИД Эстонии вызвал российского поверенного из-за ледокола «Мурманск»

Временного поверенного в делах России в Эстонии Камрана Абилова вызвали в МИД, где ему вручили ноту протеста. По информации ведомства, поводом стало нарушение правил прохода судов в территориальных водах республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Щепин / Фотобанк Лори Фото: Александр Щепин / Фотобанк Лори

Как сообщается на сайте МИД, 28 февраля российский ледокол «Мурманск» зашел в эстонские воды в районе острова Вайндлоо в Финском заливе без предварительного уведомления. Отмечается, что судно находилось там около четырех минут, оказывая помощь застрявшему во льдах танкеру Olympic Friendship. Эстонская сторона заявила, что не получала информации о маневре, а ледокол не ответил на радиовызовы военно-морских сил.

Ранее «Мурманск» вместе с атомным ледоколом «Сибирь» был передислоцирован из Арктики на Балтику. В середине февраля площадь оледенения Финского залива достигла 80%. Финская газета Helsingin Sanomat отмечала, что последний раз площадь льда на Финском заливе была настолько большой зимой 2010-2011 годов.