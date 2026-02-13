Финский залив почти полностью покрылся льдом

Площадь оледенения Финского залива достигла 80%. Об этом сообщил начальник петербургского Гидрометцентра Александр Колесов. По его словам, в перспективе залив может замерзнуть полностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Надежда Буаллаг Фото: Коммерсантъ / Надежда Буаллаг Фото: Коммерсантъ / Надежда Буаллаг Фото: Коммерсантъ / Надежда Буаллаг Следующая фотография 1 / 4 Фото: Коммерсантъ / Надежда Буаллаг Фото: Коммерсантъ / Надежда Буаллаг Фото: Коммерсантъ / Надежда Буаллаг Фото: Коммерсантъ / Надежда Буаллаг

«Морозная погода последних полутора месяцев позволила льду на Финском заливе далеко продвинуться на запад.— написал господин Колесов.— Только вот усиление северо-восточного ветра в связи с проходом циклона южнее нашего региона начинает разрывать и растягивать лед».

Как отметил глава Гидрометцентра, такого количества льда в последние несколько лет не наблюдалось. Хотя восток залива регулярно покрывается льдом, так далеко на запад он не уходил.

11 февраля финская газета Helsingin Sanomat отмечала, что последний раз площадь льда на Финском заливе была настолько большой зимой 2010-2011 годов. Тогда вся северная часть Балтийского моря полностью замерзла.