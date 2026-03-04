Промышленность Красноярского края показала рост в январе

Красноярская промышленность показала в январе рост к январю 2025 года на 4,4%. Данные содержатся в сообщении Красноярскстата.

Согласно подсчетам статистиков, обрабатывающий сектор превысил результат первого месяца прошлого года на 11,2%. В том числе за счет металлургического производства (плюс 15,2%). Добыча полезных ископаемых, напротив, сократилась на 2,5% при падении в секторе угля на 11,5% и росте добычи металлических руд на 5%.

В сообщениях Красноярскстата также указывается, что индекс промпроизводства в Республике Тыва в январе составил 101,7%, в Республике Хакасия — 97,4%.

Валерий Лавский