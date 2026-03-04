В Туве втрое выросли расценки за сдачу незаконно хранившегося оружия

В Республике Тыва увеличен размер вознаграждения за сданное незаконно хранившееся оружие. Новые расценки указаны в сообщении официального портала региона.

За сдачу охотничьего нарезного оружия вознаграждение увеличено с 15 тыс. до 45 тыс. руб., за гладкоствольное — с 10 тыс. до 30 тыс. руб. За боевое ручное стрелковое оружие теперь можно будет получить 45 тыс. руб. (ранее — 15 тыс. руб.), за самодельное или переделанное оружие — 15 тыс. руб. (ранее — 5 тыс. руб.).

«Все выплаты осуществляются госкомохотнадзором РТ в десятидневный срок с момента поступления документов от министерства внутренних дел республики»,— указывается в сообщении.

Рост выплат объясняется тем, что предыдущие расценки были установлены еще в 2022 году.

Валерий Лавский