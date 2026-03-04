Премьер Японии Такаити намерена убедить Трампа перейти от войны к дипломатии

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити планирует «откровенные переговоры» с президентом США Дональдом Трампом по поводу нападения на Иран и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Встреча ожидается 19 марта в Белом доме, сообщает Kyodo News.

Заявление последовало на заседании парламентского комитета. Там же глава кабмина заявила, что военный конфликт не окажет немедленного влияния на внутренние цены на электроэнергию и газ. Поэтому правительство пока не рассматривает вопрос о продлении субсидирования коммунальных платежей, срок действия которого истекает 31 марта.

Вместе с тем, в зависимой от импорта энергоносителей Японии высказывались опасения, что блокада Ормузского пролива приведет к скачку фьючерсов на нефть марки WTI примерно до $140. При этом цены в Японии за год вырастут на 1,14%, что может ввергнуть страну в рецессию. Исследовательский институт Nomura Research Institute прогнозировал в этом случае снижение ВВП Японии на 0,65 процентного пункта.

Санаэ Такаити заявила, что правительство на данный момент не может «дать юридическую оценку» атаке США и Израиля на Иран и продолжает собирать информацию.

Ранее главный секретарь кабмина Минору Кихара заявил на пресс-конференции, что правительство настоятельно призвало японские суда держаться подальше от Персидского залива. Минтранс страны рекомендовал судам, уже находящимся в Персидском заливе, пришвартоваться в безопасных местах.

Эрнест Филипповский