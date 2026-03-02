Япония воздержалась от поддержки нападения США и Израиля на Иран

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити решила воздержаться от поддержки или критики операции США и Израиля против Ирана. Вместе с тем она поручила министерствам и ведомствам проанализировать потенциальное воздействие нападений на морской и воздушный транспорт, а также на экономику в целом, сообщает Kyodo News.

Япония традиционно поддерживает дружественные отношения с Ираном и считает стабильность в регионе жизненно важной. Обеспечение безопасного прохода танкеров через Ормузский пролив также важно для Японии, испытывающей нехватку ресурсов. Более высокие цены на сырую нефть могут снизить валовой внутренний продукт Японии на 0,65 процентного пункта, — приводит агентство мотивировку исследовательского института Nomura Research Institute.

Полная блокада Ормузского пролива приведет к тому, что фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate подскочат с текущего уровня в $60 за баррель примерно до $140. При этом цены в Японии вырастут на 1,14% в течение следующего года, что может ввергнуть страну в рецессию.

В телефонном разговоре с другими членами G7 глава МИД Японии Тошимицу Мотеги подтвердил поддержку страной усилий по урегулированию проблемы ядерной программы Ирана «путем диалога». Он повторил и позицию Японии в отношении Ирана, заявив, что этой стране «никогда нельзя позволить» разработать ядерное оружие.

Агентство отмечает, что выжидающую позицию заняла правящая Либерально-демократическая партия, в то время как парламентская оппозиция уже осудила в телевыступлениях удары по Ирану как нарушающие международное право.

Эрнест Филипповский