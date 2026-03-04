Куба предъявила обвинения в терроризме задержанному экипажу катера из США

Прокуратура Кубы официально предъявила обвинения шести лицам в «террористических преступлениях» и распорядилась о заключении их под стражу до суда. Речь идет о членах экипажа катера, который 25 февраля прибыл со стороны США и устроил перестрелку с сотрудниками пограничной службы Кубы, сообщает Reuters.

По официальным данным кубинских властей, нападавшие были вооружены 13 винтовками, 11 пистолетами, а также имели 13 тыс. патронов к ним. По меньшей мере двое из задержанных ранее были внесены в список обвиняемых в терроризме. В случае осуждения задержанным грозит тюремное заключение сроком от 10 до 30 лет, а также смертная казнь, в зависимости от тяжести доказанных преступлений.

МВД Кубы установило, что организатором провокации является глава антиправительственного «Движения 30 ноября» Маритца Луго Фернандес, проживающая в США. Подготовленная при ее участии группа кубинцев, проживающих в США, на катере, зарегистрированном во Флориде, 25 февраля вторглась в территориальные воды Кубы. Когда к нему приблизились пограничники, экипаж судна начал стрельбу. Четверо находившихся на катере были убиты, шестеро пострадали. Ранения также получил сотрудник пограничной службы Кубы. Задержанные на допросах признались в намерении совершить теракт.

