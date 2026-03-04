Омичка зарезала незнакомца «розочкой» за оскорбление

Крутинский районный суд начал рассмотрение уголовного дела об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) в отношении 44-летней омички. Она не смогла стерпеть оскорбление от незнакомца, сообщает Telegram-канал Следственного управления СКР по Омской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, инцидент произошел рано утром 3 августа 2025 года возле кафе в селе Новокарасук. Обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения нанесла осколком от горлышка бутылки несколько ударов в шею 40-летнему местному жителю. Потерпевший скончался на месте. Свой поступок омичка объяснила тем, что мужчина ее оскорбил.

По решению суда фигурантка дела заключена под стражу. Ей грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Михаил Кичанов