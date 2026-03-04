ВЦИОМ: почти 55% россиян выступили против легализации онлайн-казино

Большинство граждан России не поддерживают идею легализации онлайн-казино, показал опрос аналитического центра ВЦИОМ. Согласно результатам исследования, с которым ознакомились «Ведомости», 55% респондентов скорее не одобряют возможный вывод гемблинга из тени. Поддерживают эту инициативу 30% опрошенных, еще 15% затруднились с ответом. В телефонном опросе, проведенном в феврале, приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

Среди сторонников легализации основным аргументом (58%) служит ожидаемый экономический эффект — пополнение бюджета. Еще 26% полагают, что это повысит прозрачность рынка и позволит установить государственный контроль над отраслью. Каждый десятый из поддерживающих идею говорит о социальном эффекте, отмечая, что легализация поможет людям, страдающим лудоманией.

Противники онлайн-казино чаще всего опасаются роста зависимости среди населения (38%). Почти столько же (37%) убеждены, что азартные игры — это обман и нелегальный бизнес. Еще 14% сомневаются в целесообразности инициативы, полагая, что бюджетные поступления осядут у ограниченного круга лиц, а не дойдут до казны.

В январе 2026 года «Ъ» сообщал, что министр финансов Антон Силуанов предложил президенту Владимиру Путину рассмотреть возможность легализации онлайн-казино. Идея Минфина предполагает создание механизма отчислений по аналогии с букмекерской сферой.

