РБК: «Росспиртпром» ведет переговоры о покупке долей в трех алкогольных заводах

Крупнейший поставщик спирта в России «Росспиртпром» ведет переговоры о возможном выкупе долей минимум в трех ликеро-водочных заводах — Ladoga, ЛВЗ «Саранский» и винно-коньячном доме «Альянс-1892». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Ближе всех к сделке находится петербургская Ladoga (водка «Царская», виски Fowler’s, джин Barrister). По данным собеседников агентства, «Росспиртпром» намерен приобрести 50% долей компании с опционом еще на 24%. Переговоры длятся уже полтора года. Изначально Ladoga рассматривалась как канал выхода на потребительский рынок, но теперь эту функцию выполняет купленный в конце 2025 года «Татспиртпром», поэтому интерес к сделке мог снизиться, уточняет один из источников.

Также «Росспиртпром» предлагал выкупить доли в ЛВЗ «Саранский» (бренды «Чистые росы» и «Деревенька»), но завод около года не соглашается на сделку из-за заниженной, по мнению его владельцев, цены. Еще один актив в портфеле интересов — коньячный дом «Альянс-1892» (коньяки «Старый Кенигсберг» и «Трофейный»).

«Росспиртпром» был приватизирован в 2024 году за 8,3 млрд руб. Изначально компания должна была сфокусироваться только на производстве спирта, но после смены владельцев стратегия изменилась. В августе 2025 года компания выкупила 51% в Тульском винокуренном заводе 1911 (бренды John Silver, Beatly Gin, Longbank). А в конце декабря 2025 года «Росспиртпром» стал владельцем 100% акций АО «Татспиртпром».

