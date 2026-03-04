Россияне смогут выбраться с Ближнего Востока через Стамбул после начала полетов

После возобновления полетов авиаперевозчиков Турции большая часть российских граждан, застрявших в странах Ближнего Востока, может отправиться в Россию через Стамбул, сообщил генконсул России в Стамбуле Александр Калачев.

«Пока мы в Стамбуле не ощущаем резкого скачка в количестве обращений, связанных с последними событиями в регионе. …Думаю, что как только ситуация начнет более-менее проясняться и появятся возможности для полетов, какая-то часть потока граждан, которые сейчас застряли в третьих странах, наверняка поедет через Стамбул»,— сказал дипломат в разговоре с «РИА Новости».

По информации Ассоциации туроператоров (АТОР), за два дня страны Персидского залива покинули около 3,9 тыс. российских туристов. По оценке ассоциации, всего вернуться в Россию смогли менее 10% туристов, находящихся в регионе в турах.