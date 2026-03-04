В трех городах Ирана прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в иранских городах Тегеран, Исфахан и Кум, передает агентство Tasnim. Власти Ирана не сообщали о погибших или повреждении инфраструктуры.

Иракское агентство INA пишет, что в городе Кум находится офис Совета экспертов, которые должны избрать нового верховного лидера Ирана. The New York Times писала, что власти страны могут объявить его имя утром 4 марта. По информации Iran International, новым верховным лидером избран сын погибшего Али Хаменеи Моджтаба.

Армия обороны Израиля ранее заявила о начале новой волны ударов по иранским пусковым установкам, системам ПВО и «другой инфраструктуре».