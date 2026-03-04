ВВС США перебросили на Ближний Восток еще одну эскадрилью

Военно-воздушные силы США перебросили эскадрилью из 12 истребителей F-35A Lightning II на Ближний Восток, сообщает Itamilradar. Самолеты вылетели с авиабазы Лейкенхит в Великобритании 3 марта.

Пункт назначения эскадрильи на Ближнем Востоке не раскрывается. Основная часть американской авиации сосредоточена на базе Муваффак Салти в Иордании, где уже базируются 30 F-35A и несколько эскадрилий других типов.

О переброске эскадрильи на базу Лейкенхит стало известно 27 февраля. Кроме истребителей F-35A Lightning II, в Великобританию прибыла дюжина F-15E Strike Eagle. Их сопровождали заправщики KC-135R Stratotanker и KC-46 Pegasus.

Кроме того, по информации The Jerusalem Post, 24 февраля на израильскую базу Овда в пустыне Негев из Англии прибыли 11 стелс-истребителей пятого поколения F-22 Raptor.