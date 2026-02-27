США с начала недели перебросили ближе к Ирану три эскадрильи истребителей
Из США в Великобританию прибыла еще одна эскадрилья стелс-истребителей пятого поколения F-35A и эскадрилья истребителей-бомбардировщиков F-15E. Вскоре самолеты перебазируют на Ближний Восток. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные авиационного OSINT-ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA).
По информации MATA, на британскую авиабазу Лейкенхит прибыла дюжина истребителей F-35A Lightning II и столько же — F-15E Strike Eagle. Их сопровождали заправщики KC-135R Stratotanker и KC-46 Pegasus. На иорданской базе Муваффак Салти уже размещены 30 самолетов F-35A и 36 — F-15E.
The Jerusalem Post пишет, что 24 февраля на израильскую базу Овда в пустыне Негев из Англии прибыли 11 стелс-истребителей пятого поколения F-22 Raptor.