США с начала недели перебросили ближе к Ирану три эскадрильи истребителей

Из США в Великобританию прибыла еще одна эскадрилья стелс-истребителей пятого поколения F-35A и эскадрилья истребителей-бомбардировщиков F-15E. Вскоре самолеты перебазируют на Ближний Восток. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные авиационного OSINT-ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA).

По информации MATA, на британскую авиабазу Лейкенхит прибыла дюжина истребителей F-35A Lightning II и столько же — F-15E Strike Eagle. Их сопровождали заправщики KC-135R Stratotanker и KC-46 Pegasus. На иорданской базе Муваффак Салти уже размещены 30 самолетов F-35A и 36 — F-15E.

The Jerusalem Post пишет, что 24 февраля на израильскую базу Овда в пустыне Негев из Англии прибыли 11 стелс-истребителей пятого поколения F-22 Raptor.

