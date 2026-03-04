Мерц: Трамп сообщил о сохранении военного присутствия США в Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что президент США Дональд Трамп заверил его, что американский военный контингент останется на территории Германии. Сейчас в стране находятся около 35 тыс. американских военнослужащих.

Фото: Kylie Cooper / Reuters Канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: Kylie Cooper / Reuters

«Президент Трамп к тому же меня в очередной раз заверил, что Соединенные Штаты сохранят свое военное присутствие в Германии. Это хорошая новость, иного я и не ожидал»,— сказал господин Мерц на встрече в Овальном кабинете (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

На брифинге 3 февраля Дональд Трамп заявил, что у США отличные отношения с Европой и что сокращения американского присутствия не планируется. Однако на этом же брифинге господин Трамп отметил, что «очень разочарован» зависимостью европейских государств от США в сфере обороны.