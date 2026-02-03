Трамп заявил, что не планирует сокращать численность американских войск в Европе

Президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию, на которой его спросили о том, есть ли у Белого дома планы по сокращению численности войск в Европе. Президент ответил, что нет, а также заверил, что у США «отличные отношения с Европой».

После этого господин Трамп около полутора минут говорил о том, как стремительно развивается американская армия при нынешней администрации. «Сейчас у нас лучшие показатели призыва, которые когда-либо были в нашей армии. Армия, флот, военно-воздушные силы, морская пехота, космические силы — которые мы любим,— и береговая охрана. Я люблю космические силы, это здорово. И теперь у нас везде очереди — все хотят вступить. Знаете почему? Потому что люди гордятся своей страной. Потому что у нашей страны все идет отлично»,— заверил господин Трамп (трансляция опубликована на YouTube-канале Белого дома)

Кроме того, господин Трамп раскритиковал период президентства Джо Байдена, назвав показатели по набору в Вооруженные силы тогда «наихудшими».

На этом же брифинге Дональд Трамп выразил резкое недовольство европейскими союзниками, заявив, что «очень разочарован» их зависимостью от США в сфере обороны. «Европа должна быть осторожнее»,— сказал он.

В октябре 2025 года США объявили о выводе части своих войск из Румынии, сократив численность расквартированных в этой стране военных с 1,7 тыс. до 1 тыс. человек. Кроме того, сообщалось об ожиданиях сокращения военного присутствия США в Болгарии, Венгрии и Словакии.