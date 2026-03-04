МИД ОАЭ: Эмираты не предоставляли территорию для ударов США по Ирану

Территория, воды и воздушное пространство ОАЭ не использовались для нанесения ударов по Ирану, заявил МИД Эмиратов в письме, с которым ознакомились «РИА Новости». Ведомство отметило, что государство сохраняет право на самооборону.

«ОАЭ подчеркивают, что не разрешали использовать территорию или свои территориальные воды или воздушное пространство для каких-либо атак по Ирану, придерживаясь своей политики добрососедства и деэскалации в соответствии с Уставом ООН»,— указано в документе.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявлял, что Тегеран наносит удары исключительно по американским базам, которые считает территорией США, и не нападает на страны региона. Посол Ирана в Австрии говорил, что Тегеран не намерен вредить жителям стран Ближнего Востока.