«Белавиа»: власти ОАЭ запретили ввозить в страну туристов

Власти ОАЭ после начала войны на Ближнем Востоке запретили авиакомпаниям ввозить в страну пассажиров, сообщил глава белорусской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец. По его словам, самолеты летят до ОАЭ пустыми.

«Власти Эмиратов, если мы говорим о Дубае, власти Эмиратов запретили завозить туда пассажиров, поэтому рейсы в Дубай летят пустыми, обратно будут практически полными. Но понятно, что для авиакомпании это будет убыток»,— сказал господин Чергинец (цитата по «РИА Новости»). Он не уточнил, действует ли ограничение только на «Белавиа» или распространяется на авиаперевозчиков из всех стран.

28 февраля США и Израиль начали операцию против Ирана. В ответ Иран начал наносить удары по Израилю и американским военным базам в странах Ближнего Востока. В первый день конфликта большинство стран региона закрыли воздушное пространство. Первый после начала действия ограничений самолет из ОАЭ прибыл в Москву 2 марта.