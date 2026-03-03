Над тремя регионами России за три часа сбиты 38 беспилотников

Минобороны России заявило, что с 20:00 до 23:00 мск силы ПВО уничтожили 38 беспилотников над тремя регионами.

Как уточнило ведомство, 34 БПЛА сбиты над Ростовской областью, три — над Крымом, один — над Волгоградской областью.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров после 23:00 мск сообщил, что силы ПВО отражают налет БПЛА на регион. По его словам, в Тракторозаводском районе Волгограда беспилотник ударил по жилому дому. Пять человек пострадали.