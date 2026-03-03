Ракетную опасность отменили в Пензенской области

Режим «Ракетная опасность» сняли в Пензенской области. Жителей региона оповестило МЧС.

Спасатели разрешили выйти из укрытий. Режим действовал полтора часа. В регионе сохраняется беспилотная опасность, небо закрыто.

Ранее ракетную опасность отменили в Саратовской области. Режим сохраняется в Волгоградской области. В Пензенской и Волгоградской областях действует беспилотная опасность, закрыт пензенский, саратовский и волгоградский аэропорты.

Дарья Васенина