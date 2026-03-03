Режим ракетной опасности ввели в Пензенской области

В Пензенской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

На территории региона запущены звуковые сирены, речевое оповещение, смс-оповещение, уведомления в официальных каналах и по телевидению.

Глава региона призывает жителей сохранять спокойствие. Если вы дома - не подходите к окнам, не пользуйтесь лифтом. Если вы на улице - укройтесь в ближайшем здании.

Телефон экстренных служб 112.

Нина Шевченко