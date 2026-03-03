Ответ Джону Дурану

На втором этапе четвертьфинала нижней сетки play-off FONBET Кубка России по футболу «Балтика» дома уступила «Зениту» — 0:1. Решающий гол в конце матча всего через четыре минуты после выхода на замену забил Александр Соболев. Дальше петербуржцы сыграют с победителем пары «Ростов»—«Динамо» (Махачкала) на первом этапе полуфинала «Пути регионов», а калининградцы закончили выступление в турнире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Сразу после поражения в 19-м туре чемпионата России «Балтике» представилась возможность взять у «Зенита» реванш в Кубке страны, тем более что на этот раз уже она имела преимущество своего поля. Калининградцы и в Санкт-Петербурге вполне могли добиться положительного результата, ведь они тогда открыли счет, но гол их капитана Кевина Андраде отменили из-за помехи вратарю, которую якобы создавал находившийся в офсайде Брайан Хиль. Этот эпизод вызвал массу споров как по поводу точности технологии определения положения «вне игры» с помощью офсайдных линий, так и степени влияния партнера Андраде на голкипера петербуржцев Дениса Адамова. А в итоге в той встрече все решил мяч, забитый Луисом Энрике рикошетом от невезучего Андраде на 87-й минуте.

Сейчас «Балтика» не только играла дома, но еще и с главным тренером Андреем Талалаевым, который пропускал матч чемпионата из-за дисквалификации. При этом он произвел шесть перестановок в стартовом составе, которые коснулись каждой линии, и сохранил только тройку центральных защитников во главе с Андраде.

Впрочем, у «Зенита» в ротации оказались семь футболистов, за исключением центральной оси Нино—Вильмар Барриос—Педро—Джон Дуран. Что касается последнего, то арендованный до конца сезона колумбийский нападающий, который на данный момент является самым дорогим игроком Российской премьер-лиги и стоит, по оценке Transfermarkt, €32 млн, не произвел впечатления в первом матче с «Балтикой». По всей видимости, наставник петербургского клуба Сергей Семак решил, что ему нужно больше практики, чтобы быстрее набрать форму.

Подопечные Талалаева вновь постарались навязать «Зениту» максимально некомфортный футбол и в дебюте смотрелись даже получше. В атаке у них выделялся Тентон Йенне, который организовал и достаточно острую ситуацию с ударом из-за штрафной площади Ираклия Манелова. Опасным был и стандарт в исполнении нигерийца, когда он нашел брешь в стенке и только благодаря лежавшему за ней Андрею Мостовому мяч пролетел мимо ворот. У гостей в одном из эпизодов сверкнул Дуран, эффектно пробив ножницами в ближний угол и проверив бдительность вратаря хозяев Ивана Кукушкина. Но до явных голевых моментов в первом тайме так и не дошло. И те и другие в основном мешали друг другу играть, поэтому логично, что к перерыву на табло светились нули.

На второй тайм петербуржцы выпустили вместо Педро Вендела, чтобы наладить более комбинационный футбол, однако даже ему не удалось справиться с этой задачей. Калининградцы по-прежнему успешно сковывали соперника прессингом, хотя и им вскоре понадобились замены, особенно напрашивался выход на поле их лучшего бомбардира Хиля. 19-летнему Кириллу Степанову было трудно тягаться с центральными защитниками «Зенита». Семак же поменял еще получившего травму Ваню Дркушича, Дурана и Луиса Энрике.

Удивительно, что при этом он оставил в игре 17-летнего Даниила Кондакова. Но главное, что на 75-й минуте у гостей появился Александр Соболев, а уже на 79-й он забил, завершив комбинацию с участием Кондакова, Вендела и Мостового. Собственно, с него она и началась, после того как нападающий выиграл мяч, вброшенный из аута. Ну и в концовке Соболев все сделал мастерски, технично ударив в мертвую для Кукушкина зону. Причем во время празднования показал своему тренерскому штабу характерный жест, говоривший о том, что именно он достоин места в составе, а не его конкурент Дуран.

«Балтика» попыталась отквитать пропущенный гол, но в цейтноте сумела устроить лишь навал, который петербуржцы благополучно отбили. «Зенит» снова победил калининградцев 1:0 и продолжит выступление в Кубке России. Теперь — на первом этапе полуфинала «Пути регионов», где его соперником станет победитель в противостоянии «Ростова» и махачкалинского «Динамо», которое состоится 4 марта.

Александр Ильин