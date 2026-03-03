ЦАХАЛ заявил об ударе по «секретному ядерному центру» в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по секретному центру в Иране, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Как утверждает израильская армия, центр занимается разработкой необходимых для ядерного оружия компонентов.

«На этом объекте группа ученых-ядерщиков тайно работала над разработкой ключевого компонента для ядерного оружия»,— указано в заявлении ЦАХАЛ.

В ведомстве утверждают, что в результате удара был уничтожен «ключевой элемент в возможностях иранского режима по разработке ядерного оружия».

Вчера вечером глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами сообщил в письме гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси о двойном ударе США и Израиля по иранскому ядерному объекту в Натанзе.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Среди заявленных целей — прекращение ядерной программы и уничтожение военно-промышленного комплекса и флота. В ответ Исламская Республика атакует американские военные базы на Ближнем Востоке.