Контрагента взяли в кольцо

Ювелирный ритейлер Sunlight пытается взыскать 1,5 млрд руб. от одного из своих контрагентов — компании «Феникс». Претензия сети может быть связана со срывом сроков поставок или забракованной продукцией. Еще один повод для спора — несогласие контрагентов пересмотреть первоначальную стоимость контракта из-за резкого роста себестоимости производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Ювелирный ритейлер Sunlight требует через суд от своего контрагента — ООО «Феникс» — 1,5 млрд руб., обнаружил “Ъ” в картотеке. Претензия связана с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договорам подряда, указывается в материалах суда. Другие подробности не приводятся. В Sunlight не стали комментировать суть иска. Связаться с «Фениксом» не удалось.

Сеть Sunlight основана Сергеем Грибняковым, Михаилом Масловским и Алексеем Коноваловым в 2009 году. До создания этого бренда партнеры развивали компанию-дистрибутора ювелирных изделий «Оникс». Основное юрлицо компании, ООО «Солнечный свет», принадлежит АО «Гри», где в свою очередь 84% принадлежит ООО «Магриб» Сергея Грибнякова, 15% — Михаилу Масловскому, 1% — ООО «Милана» Алексея Коновалова. Сейчас у Sunlight более 900 магазинов. Выручка сети в 2024 году выросла на 45%, до 115,35 млрд руб.

ООО «Феникс» производит ювелирные изделия. Компания зарегистрирована в 2018 году гражданином Армении Кареном Геворгяном. Выручка «Феникса» в последние годы резко росла: если в 2019–2022 годах она не превышала 200 млн руб., то по итогам 2023 года составила 402 млн руб., а в 2024 году — уже 1,5 млрд руб. Чистая прибыль по итогам 2024 года была всего 2,7 млн руб.

«Феникс» базируется в Москве, но у компании есть филиал в деревне Кольчугино Владимирской области. Он зарегистрирован по тому же адресу, где ранее располагалось одно из предприятий обанкротившегося ювелирного завода «Адамант», которым владела семья местного депутата Сергея Авакяна.

1,5 млрд руб.— значительная сумма иска для сегмента производства ювелирных изделий, отмечает гендиректор инвесткомпании Atomic Capital Александр Зайцев.

В большинстве случаев одиночные партии украшений, производимых на заказ, не достигают таких объемов. «Так что здесь речь может идти о крупном долгосрочном контракте либо о совокупности обязательств, включая штрафы и неустойки»,— предполагает эксперт.

Как отмечают опрошенные “Ъ” юристы, иски такого типа чаще всего связаны либо со срывом сроков производства и поставки готового товара, либо с браком. Иногда речь идет о разногласиях по оплате или перерасчетам, отмечает партнер адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал» Ирина Каплун. В ювелирной отрасли это может происходить из-за подорожания материалов, добавляет советник юрфирмы ЮСТ Леонора Лысенко. Как сообщал “Ъ” 13 января, из-за роста цен на драгметаллы себестоимость производства отдельных видов украшений в последние годы выросла на 35–40%.

Нередко размер требований в таких спорах складывается из нескольких составляющих: основной долг, неустойка, проценты или убытки по нескольким контрактам или дополнительным соглашениям, отмечает руководитель практики банкротства и корпоративных споров юрфирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Анастасия Ляпунова. В убытки могут быть включены расходы на срочное размещение заказа у другого производителя, разница в цене, логистика, расходы на исправление брака, списание партии и так далее, но истцу нужно будет четко обосновать их. Если значительная часть требований из 1,5 млрд руб.— это неустойка, то суд вполне может снизить ее как несоразмерную последствиям нарушения, считает юрист.

Виктория Колганова