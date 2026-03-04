Бизнесмены Анохин и Евсеев с партнерами выкупили БЦ «Апекс» в Воронеже

Один из старейших деловых центров Воронежа — «Апекс» на улице Платонова — сменил собственника. Об этом сообщают источники «Ъ-Черноземье». Объект, ранее принадлежавший ГК «Мегион» Бориса и Алексея Нестеровых, выкупила группа инвесторов, в состав которой входят Илья Анохин, Антон Евсеев, Александр Балбеков, Дмитрий Суховерхов и Алексей Ивченко. Сделка оценивается в 220 млн руб., что значительно превышает стоимость приобретения в 2021 году за 81 млн руб. Стороны не комментируют детали сделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Деловой центр площадью около 5,3 тыс. кв. м находится на стадии реконструкции. Планируется ввести здание в эксплуатацию 1 июня 2026 года. Объект ориентирован на арендаторов сегмента офисной и сервисной недвижимости. Базовая ставка аренды — 1,3 тыс. руб. за кв. м в месяц. В здании уже начались подготовительные работы нескольких якорных арендаторов, включая спортивный клуб и офисных резидентов. Собственники не исключают корректировку планировочных решений в зависимости от формирования арендного пула.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье»

Анна Швечикова