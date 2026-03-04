Онлайн-кинотеатры стали снимать больше оригинальных проектов во втором полугодии

Российские стриминги во втором полугодии 2025 года увеличили количество новых релизов на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, до 174 проектов. Основной рост обеспечили документальные фильмы — их число выросло на 48% (до 37), а также анимация — плюс 33% (до восьми), подсчитали в J’son & Partners Consulting.

Наибольшую динамику продемонстрировал «Кион» (плюс 67%, до 40 релизов), за ним следуют Okko (плюс 42%, до 61) и Premier (плюс 36%, до 45). Другие платформы, включая «Иви» и «Кинопоиск», также незначительно нарастили число премьер, тогда как Wink и Start сохранили показатели на уровне прошлого года.

Рост производства контента поддерживается государством: в 2025 году объем господдержки кинопроектов увеличился на 26%, достигнув 39,7 млрд руб. При этом число релизов, созданных при участии госфондов, выросло на треть, составив 40 проектов. В 2026 году финансирование сохранится на высоком уровне, увеличившись лишь на 2%.

